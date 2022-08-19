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Росіяни вдарили по трьох районах Харкова, виникла пожежа

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 серпня 2022, 06:10
ілюстративне фото обстріляного Харкова, telegram Терехова

Під час повітряної тривоги в Харкові прогриміли вибухи.

Джерело: Суспільне, міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: Спочатку було повідомлено про вибухи, а згодом – про оголошення повітряної тривоги.

Терехов повідомив, що під удари потрапили Київський район міста, Основ'янський та Немишлянський.

В одному випадку – попадання у житлову будівлю. Крім того, є приліт по інфраструктурному об'єкту, в результаті чого виникла пожежа.

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Теми: Харківвибухвійна
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