Россияне ударили по трем районам Харькова, возник пожар
Пятница, 19 августа 2022, 06:10
Во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы.
Источник: Общественное, городской голова Харькова Игорь Терехов
Детали: Сначала было сообщено о взрывах, а затем – об объявлении воздушной тревоги.
Терехов сообщил, что под удары попали Киевский район города, Основенский и Немышлянский.
В одном случае – попадание в жилое здание. Кроме того, есть прилет по инфраструктурному объекту, в результате чего возник пожар.
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