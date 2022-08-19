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Россияне ударили по трем районам Харькова, возник пожар

Ольга ГлущенкоПятница, 19 августа 2022, 06:10
иллюстративное фото обстрелянного Харькова, telegram Терехова

Во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы.

Источник: Общественное, городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: Сначала было сообщено о взрывах, а затем – об объявлении воздушной тревоги.

Терехов сообщил, что под удары попали Киевский район города, Основенский и Немышлянский.

В одном случае – попадание в жилое здание. Кроме того, есть прилет по инфраструктурному объекту, в результате чего возник пожар.

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Темы: Харьковвзрыввойна
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