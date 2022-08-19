Ранок у Харкові: 5 ракет, влучили у виш і будинки, загинула жінка – голова ОВА

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова 19 серпня загинула жінка, яка працювала охоронцем у закладі освіти, а в Печенігах раніше було поранено чоловіка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС у Харківській області

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні зранку ворог знову підступно обстріляв мирне населення Харкова. Близько 6 ранку зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста.

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У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ'янському – будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському – ракети влучили в 2 приватних будинки".

Деталі: Станом на 08:28 відомо про 1 загиблу жінку, вона була охоронцем у закладі освіти.

На місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється.

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За даними ДСНС, у Харкові в результаті обстрілів були зруйновані та пошкоджені: триповерховий корпус одного з вищих навчальних закладів, ангарна будівля, приватні житлові будинки. За попередніми даними одна особа загинула (Київський район).

Підрозділи ДСНС залучались для ліквідації пожежі ангарної будівлі приватного підприємства на площі близько 500 квадратних метрів у Основ‘янському районі Харкова.

Крім того, протягом доби російські окупанти продовжували гатити із артилерії по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області.

За даними Синєгубова, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, горіла трава та пшениця у полі.

У Золочевській громаді виникли пожежі в приміщенні клубу, бібліотеці та полях.

У Печенігах Чугуївського району поранення отримав 68-річний чоловік.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (2) та Харківському (1) районах області, а також Холодногірському (1), Основ‘янському (1) та Салтівському (1) районах міста Харків.