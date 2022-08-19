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Утро в Харькове: 5 ракет, попали в вуз и дома, погибла женщина – глава ОВА

Елена РощинаПятница, 19 августа 2022, 08:59
Харьков после обстрела, фото ГСЧС

В результате утренних обстрелов Харькова 19 августа погибла женщина, работавшая охранником в учебном заведении, а в Печенегах ранее был ранен мужчина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ГСЧС в Харьковской области

Прямая речь Синегубова: "Сегодня с утра враг снова коварно обстрелял мирное население Харькова. Около 6 утра зафиксировано, по меньшей мере, 5 ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах города.

В Киевском районе разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском – здание гражданского предприятия, в Немышлянском – ракеты попали в 2 частных дома".

Детали: По состоянию на 08:28 известно об 1 погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении.

На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

По данным ГСЧС, в Харькове в результате обстрелов были разрушены и повреждены: трехэтажный корпус одного из высших учебных заведений, ангарное здание, частные жилые дома. По предварительным данным один человек погиб (Киевский район).

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Подразделения ГСЧС привлекались для ликвидации пожара ангарного здания частного предприятия на площади около 500 квадратных метров в Основянском районе Харькова.

Кроме того, в течение суток российские оккупанты продолжали наносить удары из артиллерии по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов области.

По данным Синегубова, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горела трава и пшеница в поле.

В Золочевском обществе возникли пожары в помещении клуба, библиотеке и полях.

В Печенегах Чугуевского района ранения получил 68-летний мужчина.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошло в Чугуевском (2) и Харьковском (1) районах области, а также Холодногорском (1), Основянском (1) и Салтовском (1) районах города Харьков.

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Темы: ХарьковХарьковская областьобстрелвойна
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