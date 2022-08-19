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Утро в Харькове: 5 ракет, попали в вуз и дома, погибла женщина – глава ОВА

Елена РощинаПятница, 19 августа 2022, 08:59
Утро в Харькове: 5 ракет, попали в вуз и дома, погибла женщина – глава ОВА
Харьков после обстрела, фото ГСЧС

В результате утренних обстрелов Харькова 19 августа погибла женщина, работавшая охранником в учебном заведении, а в Печенегах ранее был ранен мужчина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ГСЧС в Харьковской области

Прямая речь Синегубова: "Сегодня с утра враг снова коварно обстрелял мирное население Харькова. Около 6 утра зафиксировано, по меньшей мере, 5 ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах города.

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В Киевском районе разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском – здание гражданского предприятия, в Немышлянском – ракеты попали в 2 частных дома".

Детали: По состоянию на 08:28 известно об 1 погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении.

На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

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По данным ГСЧС, в Харькове в результате обстрелов были разрушены и повреждены: трехэтажный корпус одного из высших учебных заведений, ангарное здание, частные жилые дома. По предварительным данным один человек погиб (Киевский район).

Подразделения ГСЧС привлекались для ликвидации пожара ангарного здания частного предприятия на площади около 500 квадратных метров в Основянском районе Харькова.

Кроме того, в течение суток российские оккупанты продолжали наносить удары из артиллерии по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов области.

По данным Синегубова, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горела трава и пшеница в поле.

В Золочевском обществе возникли пожары в помещении клуба, библиотеке и полях.

В Печенегах Чугуевского района ранения получил 68-летний мужчина.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошло в Чугуевском (2) и Харьковском (1) районах области, а также Холодногорском (1), Основянском (1) и Салтовском (1) районах города Харьков.

Темы: ХарьковХарьковская областьобстрелвойна
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