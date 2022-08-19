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Прикордонники знищили 2 ворожих диверсантів на Сіверському Донці

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 серпня 2022, 11:47
Прикордонники знищили 2 ворожих диверсантів на Сіверському Донці
Фото: Держприкордонслужба

Захисники одного з прикордонних підрозділів, який захищає рубіж по Сіверському Донцю, ліквідували 2 ворожих диверсантів, які збирались форсувати річку у складі загону.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Засідка одного з прикордонних підрозділів, який обороняє рубіж по Сіверському Донцю, виявила групу окупантів. Диверсанти перед форсування водойми зняли та склали до наплічників форму й екіпіровку, вочевидь, для зручнішого подолання перешкоди".

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Деталі: Саме у цей момент прикордонники вдарили по диверсантах. Двох з них було знищено, ще один дістав поранення. Решта з групи диверсантів втекли.

Що було раніше: 9 серпня поблизу кордону з Білоруссю прикордонники спільно з Національною поліцією, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зброї, що залишили окупанти.

Теми: війнаУкраїнаРосіякордон
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