Пограничники уничтожили 2 вражеских диверсантов на Северском Донце

Защитники одного из пограничных подразделений, обороняющего рубеж по Северскому Донцу, ликвидировали 2 вражеских диверсантов, которые собирались форсировать реку в составе отряда.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "Засада одного из пограничных подразделений, обороняющего рубеж по Северскому Донцу, обнаружила группу оккупантов. Диверсанты перед форсированием водоема сняли и сложили к наплечникам форму и экипировку, очевидно, для более удобного преодоления препятствия".

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Детали: Именно в этот момент пограничники ударили по диверсантам. Двое из них были уничтожены, еще один получил ранения. Остальные из группы диверсантов скрылись.

Что предшествовало: 9 августа вблизи границы с Беларусью пограничники совместно с Национальной полицией, взрывотехниками и кинологами обнаружили схрон оружия, которое покинули оккупанты.