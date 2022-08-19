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Пропагандисти із Russia Today готують нові кадри на окупованій Херсонщині

"Українська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 12:23
Фото ілюстративне

Пропагандисти із російського Russia Today навчають нові кадри на окупованих територіях Херсонської області.

Джерело: повідомлення першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського

Дослівно: "Вчора орки (росіяни – ред.) провели показове відкриття діяльності обласного телеканалу Таврія. Канал мовить вже досить давно, але потрібно було перерізати якусь стрічку під приїзд до Херсона губернатора Калінінградської області Антона Аліханова і ще кількох віп "гостей".

Тож вибір припав на цей інструмент окупаційної пропаганди. Про якість новин цього каналу потрібно знати лише одне – підготовкою журналістів для нього займаються спеціалісти Russia Today".

Що цьому передувало:

  • 18 серпня глава Калінінградської області Росії Антон Аліханов вільно приїхав в окупований Херсон з "офіційним візитом". Росіяни написали, що Аліханов взяв участь у запуску в місті телеканалу "Таврія"

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Теми: пропагандаРосіяХерсон
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