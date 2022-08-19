Пропагандисти із Russia Today готують нові кадри на окупованій Херсонщині

Пропагандисти із російського Russia Today навчають нові кадри на окупованих територіях Херсонської області.

Джерело: повідомлення першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського

Дослівно: "Вчора орки (росіяни – ред.) провели показове відкриття діяльності обласного телеканалу Таврія. Канал мовить вже досить давно, але потрібно було перерізати якусь стрічку під приїзд до Херсона губернатора Калінінградської області Антона Аліханова і ще кількох віп "гостей".

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Тож вибір припав на цей інструмент окупаційної пропаганди. Про якість новин цього каналу потрібно знати лише одне – підготовкою журналістів для нього займаються спеціалісти Russia Today".

Що цьому передувало:

18 серпня глава Калінінградської області Росії Антон Аліханов вільно приїхав в окупований Херсон з "офіційним візитом". Росіяни написали, що Аліханов взяв участь у запуску в місті телеканалу "Таврія"