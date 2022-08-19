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Пропагандисты из Russia Today готовят новые кадры в оккупированной Херсонской области

"Украинская правда"Пятница, 19 августа 2022, 12:23
Пропагандисты из Russia Today готовят новые кадры в оккупированной Херсонской области
Фото иллюстративное

Пропагандисты из российского Russia Today учат новые кадры на оккупированных территориях Херсонской области.

Источник: сообщение первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского

Дословно: "Вчера орки (русские – ред.) провели показательное открытие деятельности областного телеканала Таврия. Канал говорит уже достаточно давно, но нужно было перерезать какую-нибудь ленту под приезд в Херсон губернатора Калининградской области Антона Алиханова и еще нескольких вип "гостей".

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Поэтому выбор пал на этот инструмент оккупационной пропаганды. О качестве новостей этого канала нужно знать только одно – подготовкой журналистов для него занимаются специалисты Russia Today".

Что этому предшествовало:

  • 18 августа глава Калининградской области России Антон Алиханов свободно приехал в оккупированный Херсон с "официальным визитом". Россияне написали, что Алиханов принял участие в запуске в городе телеканала "Таврия"

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Темы: пропагандаРосcияХерсон
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