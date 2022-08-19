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"Нагадує наркозалежність": Кулеба про заклики запустити "Північний потік-2"

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 12:41

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики німецьких політиків про запуск газопроводу "Північний потік-2" нагадують йому ситуацію з наркозалежністю.

Як повідомляє "Європейська правда", так Дмитро Кулеба відреагував на свіжу заяві віцеспікера німецького парламенту Вольфганга Кубікі.

"Заклики деяких німецьких політиків запустити "Північний потік-2" ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: "Лише останній раз!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває!" - написав міністр у Twitter.

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Як повідомлялося, Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Він додав: щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, газопровід можна буде знову закрити.

Німеччині у разі повного припинення поставок з РФ буде важко мати достатню кількість природного газу, щоб пережити майбутню зиму, навіть якщо запаси будуть поповнені відповідно до урядових цілей. Газу, у сховищах Німеччини вистачить менше ніж на три місяці.

Тим часом в уряді Олафа Шольца дотепер виключали запуск "Північного потоку-2" навіть у разі браку газу.

Теми: Північний потік-2Кулеба ДмитроНімеччина
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