Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нагадує наркозалежність": Кулеба про заклики запустити "Північний потік-2"

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 12:41

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики німецьких політиків про запуск газопроводу "Північний потік-2" нагадують йому ситуацію з наркозалежністю.

Як повідомляє "Європейська правда", так Дмитро Кулеба відреагував на свіжу заяві віцеспікера німецького парламенту Вольфганга Кубікі.

"Заклики деяких німецьких політиків запустити "Північний потік-2" ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: "Лише останній раз!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває!" - написав міністр у Twitter.

Як повідомлялося, Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Він додав: щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, газопровід можна буде знову закрити.

ВІДЕО ДНЯ

Німеччині у разі повного припинення поставок з РФ буде важко мати достатню кількість природного газу, щоб пережити майбутню зиму, навіть якщо запаси будуть поповнені відповідно до урядових цілей. Газу, у сховищах Німеччини вистачить менше ніж на три місяці.

Тим часом в уряді Олафа Шольца дотепер виключали запуск "Північного потоку-2" навіть у разі браку газу.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Північний потік-2Кулеба ДмитроНімеччина
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога – командування "Південь"

Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги

На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО

Росія готувала щонайменше два маріонеткові "уряди" для України – WP

Макрон подзвонив Путіну після майже тримісячної перерви

Окупанти планують судилище "над нацизмом" у стилі Нюрнберзького трибуналу – джерела

Усі новини...
Північний потік-2
В уряді Німеччини відкинули ідею віцеспікера Бундестагу про запуск "Північного потоку-2"
У правлячій коаліції Німеччини закликали запустити "Північний потік-2"
У Шольца виключили запуск "Північного потоку-2" навіть у разі браку газу
Останні новини
02:16
Пентагон заявив про "повну відсутність прогресу росіян на полі бою"
01:52
По всій Україні – повітряна тривога
01:28
Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога – командування "Південь"
01:08
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
00:18
Запорізька область: росіяни поранили дитину і двох дорослих
23:48
Росіяни обстріляли Сумщину: 70 прильотів
23:16
У Британії заявили, що Росія не має морального права бути в G20
23:04
Ми не залишимо без відповіді жоден із ударів окупантів – Зеленський
22:53
Опитування: 40% українців довіряють інформації ЗМІ, 12% – блогерів
22:45
Генсек ООН після України прибув з незапланованим візитом до Молдови
Усі новини...