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"Напоминает наркозависимость": Кулеба о призывах запустить "Северный поток-2"

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 12:41

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы немецких политиков о запуске газопровода "Северный поток-2" напоминают ему ситуацию с наркозависимостью.

Как сообщает "Европейская правда", так Дмитрий Кулеба отреагировал на новое заявление вице-спикера немецкого парламента Вольфганга Кубики.

"Призывы некоторых немецких политиков запустить "Северный поток-2" ненадолго, а затем закрыть, иррациональны. Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит: "Только последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Зависимость от российского газа убивает!" – написал министр в Twitter.

Как сообщалось, Вольфганг Кубики, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

Он добавил: как только резервуары для хранения газа будут заполнены, газопровод можно будет снова закрыть.

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Германии в случае полного прекращения поставок из РФ будет сложно иметь достаточное количество природного газа, чтобы пережить будущую зиму, даже если запасы будут пополнены в соответствии с правительственными целями. Газа в хранилищах Германии хватит менее чем на три месяца.

Между тем в правительстве Олафа Шольца до сих пор исключали запуск "Северного потока-2" даже в случае нехватки газа.

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Темы: Северный поток-2Кулеба ДмитрийГермания
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