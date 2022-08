"Напоминает наркозависимость": Кулеба о призывах запустить "Северный поток-2"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы немецких политиков о запуске газопровода "Северный поток-2" напоминают ему ситуацию с наркозависимостью.

Как сообщает "Европейская правда", так Дмитрий Кулеба отреагировал на новое заявление вице-спикера немецкого парламента Вольфганга Кубики.

"Призывы некоторых немецких политиков запустить "Северный поток-2" ненадолго, а затем закрыть, иррациональны. Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит: "Только последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Зависимость от российского газа убивает!" – написал министр в Twitter.

Calls by some German politicians to launch NS2 for a little while and close it later are totally irrational. This resembles drug addiction, when a person says “Just one last time!” without realizing the devastating consequences of each “last time”. Addiction to Russian gas kills!