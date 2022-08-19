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РосЗМІ: близько 700 російських контрактників 64 мотострілецької бригади хочуть втекти з фронту

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 серпня 2022, 14:22
РосЗМІ: близько 700 російських контрактників 64 мотострілецької бригади хочуть втекти з фронту
Фото ілюстративне, Генштаб ЗСУ

Близько 700 контрактників з 64-ї мотострілецької бригади, причетної до військових злочинів на Київщині, намагаються звільнитись і залишити Україну, їм це не вдається.

Джерело: видання "Важные истории"

Деталі: Видання посилається на військових з бригади, які кажуть, що командування відмовляється виводити з території України навіть тих військових, у кого контракт із армією закінчився у травні.

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Через це деякі контрактники тікають і їдуть у частину за власні гроші, щоб там написати заяву про звільнення. Також військовослужбовців намагаються утримати, обіцяючи підвищити платню з 90 до 120 тисяч рублів на місяць.

Один зі співрозмовників видання жаліється на неможливість виїхати з України:  "Нереально, скрізь блокпости. Відмовники, які виїжджали, їм підписував рапорт заступник командувача, а наше командування не підписує. Командуванню просто на*** на всіх військовослужбовців".

Також військовослужбовці підтвердили свою причетність до вбивств мирних мешканців, кажуть, виконували наказ комбрига Азатбека Омурбекова.

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За словами одного зі співрозмовників, військові РФ за наказом розстріляли від 3 до 4 машин з мирними мешканцями.

Крім того, командування в Андріївці не лише віддавало накази про вбивство мирних жителів, а й активно обкрадало будинки місцевих. Так, заступник командира по тилу В'ячеслав Клобуков вкрав сервіз, "щоб командування їло з гарного посуду". Не кажучи про вкрадені у місцевих холодильники, ноутбуки і навіть столи та стільці.

Крім того, командування бригади доповідало вищому керівництву спотворену інформацію про успіхи на лінії фронту.

Також під час обстрілів командири змушували солдатів позувати для фотозвітів на тлі бойових машин.

Що було раніше: 15 серпня журналісти "Важных историй" встановили імена причетних до звірств у селі Андріівка на Київщині російських окупантів, один з яких зізнався у злочинах.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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