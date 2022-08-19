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РоссСМИ: около 700 российских контрактников 64 мотострелковой бригады хотят сбежать с фронта

Станислав ПогориловПятница, 19 августа 2022, 14:22
РоссСМИ: около 700 российских контрактников 64 мотострелковой бригады хотят сбежать с фронта
Фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

Около 700 контрактников из 64-й мотосрелковой бригады, причастной к военным преступлениям в Киевской области, пытаются уволиться и покинуть Украину, им это не удается.

Источник: издание "Важные истории"

Детали: Издание ссылается на военных из бригады, которые говорят, что командование отказывается выводить с территории Украины даже военных, у кого контракт с армией закончился в мае.

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Поэтому некоторые контрактники убегают и едут в часть за собственные деньги, чтобы там написать заявление об увольнении. Также военнослужащих пытаются удержать, обещая повысить плату с 90 до 120 тысяч рублей в месяц.

Один из собеседников издания жалуется на невозможность уехать из Украины: "Нереально, везде блокпосты. Отказники, которые уезжали, им подписывал рапорт замкомандующего, а наше командование не подписывают. Командованию просто-напросто на*** на всех военнослужащих".

Также военнослужащие подтвердили причастность к убийствам мирных жителей, говорят, выполняли приказ комбрига Азатбека Омурбекова.

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По словам одного из собеседников, военные РФ по приказу расстреляли от трех до четырех машин с мирными жителями.

Кроме того, командование в Андреевке не только отдавало приказы об убийстве мирных жителей, но активно обворовывало дома местных. Так, заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков украл сервиз, "чтобы командование ело из хорошей посуды". Не говоря об украденных у местных холодильниках, ноутбуках и даже столах и стульях.

Кроме того, командование бригады докладывало высшему руководству искаженную информацию об успехах на линии фронта.

Также при обстреле командиры заставляли солдат позировать для фотоотчетов на фоне боевых машин.

Что предшествовало: 15 августа журналисты "Важных историй" установили имена причастных к зверствам в селе Андреевка на Киевщине российских оккупантов, один из которых сознался в преступлениях.

Темы: войнаРосcияУкраина
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