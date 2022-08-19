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Корегувальника вогню окупантів по Одещині засудили до 5 років ув’язнення

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 серпня 2022, 16:23
Фото: ОГП

На Одещині до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який "зливав" дані окупантам про переміщення і дислокацію ЗСУ, інфраструктурні об’єкти.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Прокурори Одеської обласної прокуратури в суді довели, що в травні цього року чоловік надсилав знайомому з РФ дані про стан мосту в Білгород-Дністровському районі та інформацію про розташування ЗСУ в області, яка не була раніше оприлюднена у офіційних джерелах".

Деталі: Крім того, чоловік зберігав вдома 30 патронів калібру 5,45 мм.

Що було раніше: 16 серпня Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню, тепер їх не випускатимуть під заставу.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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