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Корректировщика огня оккупантов по Одесчине приговорили к 5 годам заключения

Станислав ПогориловПятница, 19 августа 2022, 16:23
Фото: ОГП

В Одесской области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который "сливал" данные оккупантам о перемещении и дислокации ВСУ, инфраструктурных объектах.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Прокуроры Одесской областной прокуратуры в суде доказали, что в мае этого года мужчина посылал знакомому из РФ данные о состоянии моста в Белгород-Днестровском районе и информацию о расположении ВСУ в области, которая не была обнародована ранее в официальных источниках".

Детали: Кроме того, мужчина хранил дома 30 патронов калибра 5,45 мм.

Что предшествовало: 16 августа Верховная Рада изменила процедуру относительно меры пресечения для корректировщиков вражеского огня, теперь их не будут выпускать под залог.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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