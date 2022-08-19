Корректировщика огня оккупантов по Одесчине приговорили к 5 годам заключения
Пятница, 19 августа 2022, 16:23
В Одесской области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который "сливал" данные оккупантам о перемещении и дислокации ВСУ, инфраструктурных объектах.
Источник: пресс-служба ОГП
Дословно: "Прокуроры Одесской областной прокуратуры в суде доказали, что в мае этого года мужчина посылал знакомому из РФ данные о состоянии моста в Белгород-Днестровском районе и информацию о расположении ВСУ в области, которая не была обнародована ранее в официальных источниках".
Детали: Кроме того, мужчина хранил дома 30 патронов калибра 5,45 мм.
Что предшествовало: 16 августа Верховная Рада изменила процедуру относительно меры пресечения для корректировщиков вражеского огня, теперь их не будут выпускать под залог.
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