Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибухи у Криму вивели з ладу більшу частину авіації ЧФ РФ – західний чиновник

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 16:55

Вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму призвели до того, що більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.

Про це заявив у п’ятницю західний чиновник на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Посадовець сказав, що Україна зараз послідовно досягає "кінетичних ефектів" глибоко в тилу російської армії, що має суттєвий вплив на матеріально-технічну підтримку Росії та "значний психологічний вплив на російське керівництво".

"Наразі ми оцінюємо, що події на аеродромі Саки 9 серпня вивели з експлуатації більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", - сказав чиновник.

Чиновник сказав, що Чорноморському флоту набагато важче функціонувати, ніж "флотилії берегової оборони", яка лише час від часу завдавала ракетних ударів, і що його спроба загрожувати десантним нападом на Одесу була провалена.

Чиновник додав, що загалом війна перебуває у "моменті майже оперативного застою".

"Сухопутні сили жодної зі сторін не мають достатньо зосередженої наземної бойової потужності для проведення ефективних наступальних дій, які будь-яким чином суттєво вплинули б на хід війни", — сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше британська розвідка заявляла, що в результаті вибухів на військовому аеродромі Саки Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, хоча сам аеродром залишився придатним для використання.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Кримавіавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW повідомив, де Росія збирається розгортати свої "добровольчі підрозділи"

Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога – командування "Південь"

Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги

На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО

Росія готувала щонайменше два маріонеткові "уряди" для України – WP

Макрон подзвонив Путіну після майже тримісячної перерви

Усі новини...
Крим
США схвалюють застосування Україною їхньої зброї у Криму – Politico
На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО
У Керчі чули вибухи, окупанти заявили про роботу ППО
Останні новини
07:18
На 4 напрямках ЗСУ змусили ворога відступити – зведення
06:38
відеоУ Мелітополі пролунали потужні вибухи – мер
06:30
Пройшла фільтрацію, але окупанти передумали. Історія 22-річної маріупольчанки, яку забрали у полон
06:20
У Чорногорії парламент оголосив уряду вотум недовіри
05:22
США допомагатимуть Україні "стільки, скільки буде потрібно" – Блінкен
04:24
ISW повідомив, де Росія збирається розгортати свої "добровольчі підрозділи"
03:24
Росіяни ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова
03:07
Мер: У Миколаєві – потужні вибухи
02:16
Пентагон заявив про "повну відсутність прогресу росіян на полі бою"
01:52
По всій Україні – повітряна тривога
Усі новини...