Вибухи у Криму вивели з ладу більшу частину авіації ЧФ РФ – західний чиновник
Вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму призвели до того, що більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.
Про це заявив у п’ятницю західний чиновник на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Посадовець сказав, що Україна зараз послідовно досягає "кінетичних ефектів" глибоко в тилу російської армії, що має суттєвий вплив на матеріально-технічну підтримку Росії та "значний психологічний вплив на російське керівництво".
"Наразі ми оцінюємо, що події на аеродромі Саки 9 серпня вивели з експлуатації більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", - сказав чиновник.
Чиновник сказав, що Чорноморському флоту набагато важче функціонувати, ніж "флотилії берегової оборони", яка лише час від часу завдавала ракетних ударів, і що його спроба загрожувати десантним нападом на Одесу була провалена.
Чиновник додав, що загалом війна перебуває у "моменті майже оперативного застою".
"Сухопутні сили жодної зі сторін не мають достатньо зосередженої наземної бойової потужності для проведення ефективних наступальних дій, які будь-яким чином суттєво вплинули б на хід війни", — сказав він.
Раніше британська розвідка заявляла, що в результаті вибухів на військовому аеродромі Саки Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, хоча сам аеродром залишився придатним для використання.