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Вибухи у Криму вивели з ладу більшу частину авіації ЧФ РФ – західний чиновник

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 16:55

Вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму призвели до того, що більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.

Про це заявив у п’ятницю західний чиновник на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Посадовець сказав, що Україна зараз послідовно досягає "кінетичних ефектів" глибоко в тилу російської армії, що має суттєвий вплив на матеріально-технічну підтримку Росії та "значний психологічний вплив на російське керівництво".

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"Наразі ми оцінюємо, що події на аеродромі Саки 9 серпня вивели з експлуатації більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", - сказав чиновник.

Чиновник сказав, що Чорноморському флоту набагато важче функціонувати, ніж "флотилії берегової оборони", яка лише час від часу завдавала ракетних ударів, і що його спроба загрожувати десантним нападом на Одесу була провалена.

Чиновник додав, що загалом війна перебуває у "моменті майже оперативного застою".

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"Сухопутні сили жодної зі сторін не мають достатньо зосередженої наземної бойової потужності для проведення ефективних наступальних дій, які будь-яким чином суттєво вплинули б на хід війни", — сказав він.

Раніше британська розвідка заявляла, що в результаті вибухів на військовому аеродромі Саки Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, хоча сам аеродром залишився придатним для використання.

Теми: Кримавіавійна
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