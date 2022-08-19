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Взрывы в Крыму вывели из строя большую часть авиации ЧФ РФ – западный чиновник

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 16:55

Взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму привели к тому, что более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.

Об этом заявил в пятницу западный чиновник на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чиновник сказал, что Украина сейчас последовательно достигает "кинетических эффектов" глубоко в тылу российской армии, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку России и "значительное психологическое воздействие на российское руководство".

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"Сейчас мы оцениваем, что события на аэродроме Саки 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", - сказал чиновник.

Чиновник сказал, что Черноморскому флоту гораздо труднее функционировать, чем "флотилии береговой обороны", которая лишь время от времени наносила ракетные удары, и что его попытка угрожать десантным нападением на Одессу была провалена.

Чиновник добавил, что вообще война находится в "моменте почти оперативного застоя".

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"Сухопутные силы ни одной из сторон не обладают достаточной сосредоточенной наземной боевой мощью для проведения эффективных наступательных действий, которые каким бы образом существенно повлияли на ход войны", — сказал он.

Ранее британская разведка заявляла, что в результате взрывов на военном аэродроме Саки Россия потеряла минимум восемь боевых самолетов, хотя сам аэродром остался пригодным для использования.

Темы: Крымавиавойна
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