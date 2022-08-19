Взрывы в Крыму вывели из строя большую часть авиации ЧФ РФ – западный чиновник

Взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму привели к тому, что более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.

Об этом заявил в пятницу западный чиновник на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чиновник сказал, что Украина сейчас последовательно достигает "кинетических эффектов" глубоко в тылу российской армии, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку России и "значительное психологическое воздействие на российское руководство".

"Сейчас мы оцениваем, что события на аэродроме Саки 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", - сказал чиновник.

Чиновник сказал, что Черноморскому флоту гораздо труднее функционировать, чем "флотилии береговой обороны", которая лишь время от времени наносила ракетные удары, и что его попытка угрожать десантным нападением на Одессу была провалена.

Чиновник добавил, что вообще война находится в "моменте почти оперативного застоя".

"Сухопутные силы ни одной из сторон не обладают достаточной сосредоточенной наземной боевой мощью для проведения эффективных наступательных действий, которые каким бы образом существенно повлияли на ход войны", — сказал он.

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Ранее британская разведка заявляла, что в результате взрывов на военном аэродроме Саки Россия потеряла минимум восемь боевых самолетов, хотя сам аэродром остался пригодным для использования.