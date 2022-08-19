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У Львові перепоховають рештки солдат радянської армії

П'ятниця, 19 серпня 2022, 17:25
У Львові перепоховають рештки солдат радянської армії
Фото: Громадське

Останки військовослужбовців радянської армії перепоховають з Марсового поля Львова, а замість меморіалу "Личаківський військовий цвинтар" планують облаштувати меморіал на честь українських військових, які загинули, захищаючи Україну від Росії.

Джерело: місцеве видання Zahid.net, яке наводить рішення Львівської міськради від 19 серпня

Деталі: Керівниця управління охорони історичного середовищі Лілія Онищенко розповіла, що меморіал "Личаківський військовий цвинтар" є пам’яткою історії від 1972 року і потребує докладного дослідження та реконструкції.

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Також, за її словами, архітектурне вирішення меморіалу, що збудований в 1974 році – це чергування смуг чорного та червоного граніту, що мало б символізувати георгіївську стрічку.

Пряма мова Онищенко: "Очевидно, що такі архітектурні символи не можуть бути поряд з похованнями закатованих жертв Замарстинівської в’язниці, воїнів УПА та новітніх героїв".

Деталі: Куди саме перенесуть могили радянських солдатів – наразі невідомо. Марсове поле – це колишній радянський військовий меморіал, розташований на вул. Мечникова у Львові. Раніше він був частиною австрійського військового цвинтаря полеглих у Першій світовій війні, там було майже 5 тис. окремих та братських могил.

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У 1946-1947 рр. цей цвинтар знищили, попередньо ексгумувавши тіла, а на його місці облаштували кладовище радянський солдатів, в тому числі і з військ НКВС, що загинули у боях з УПА уже після закінчення Другої світової війни. За офіційними даними, там поховано майже 3,5 тис. загиблих, але історики вважають, що реальна кількість значно менша.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Марсового поля ховають українських військових, які загинули, захищаючи Україну.

Напередодні, 18 серпня, пам'ять про загиблих воїнів у Львові вшанував президент Володимир Зеленський.

Теми: Львівісторія
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