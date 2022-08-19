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Во Львове перезахоронят останки солдат советской армии

Пятница, 19 августа 2022, 17:25
Во Львове перезахоронят останки солдат советской армии

Останки военнослужащих советской армии перезахоронят с Марсового поля во Львова, а вместо мемориала "Лычаковское военное кладбище" планируют обустроить мемориал в честь погибших украинских военных, защищая Украину от России.

Источник: местное издание Zahid.net, которое приводит решение Львовского горсовета от 19 августа

Детали: Руководитель управления охраны исторической среды Лилия Онищенко рассказала, что мемориал "Лычаковское военное кладбище" является памятником истории с 1972 года и нуждается в подробном исследовании и реконструкции.

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Также, по ее словам, архитектурное решение мемориала, построенного в 1974 году – это чередование полос черного и красного гранита, что должно символизировать георгиевскую ленту.

Прямая речь Онищенко: "Очевидно, что такие архитектурные символы не могут быть наряду с захоронениями замученных жертв Замарстыновской тюрьмы, воинов УПА и новейших героев".

Детали: Куда именно перенесут могилы советских солдат – неизвестно. Марсовое поле – это бывший советский военный мемориал, расположенный по ул. Мечникова во Львове. Ранее он был частью австрийского военного кладбища павших в Первой мировой войне, там было около 5 тысяч отдельных и братских могил.

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В 1946-1947 гг. это кладбище уничтожили, предварительно эксгумировав тела, а на его месте обустроили кладбище советских солдат, в том числе и из войск НКВД, погибших в боях с УПА уже после окончания Второй мировой войны. По официальным данным, там похоронены почти 3,5 тыс. погибших, но историки считают, что реальное количество значительно меньше.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Марсового поля хоронят погибших украинских военных, защищая Украину.

Темы: Львовистория
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