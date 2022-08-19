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Росія готувала щонайменше два маріонеткові "уряди" для України – WP

Катерина ТищенкоП'ятниця, 19 серпня 2022, 18:19
Віктор Янукович, фото Getty Images

Росіяни перед повномасштабним вторгненням в Україну готували як мінімум два маріонеткові "уряди", які збиралися поставити в Києві після захоплення влади.

Джерело: The Washington Post із посиланням на українських чиновників

Деталі: Представник українських силових структур розповів, що російським військам на початку повномасштабного вторгнення ставилося завдання взяти Київ. Це мало призвести до "ефекту доміно" по всій країні.

За словами українських офіційних осіб, в рамках цього плану ФСБ готувала як мінімум два проросійські уряди, а не один, як раніше заявляла Великобританія. Як зазначили офіційні особи України, незрозуміло, чому Росія мобілізувала дві групи, хоча дехто припускає, що Путін просто хотів мати вибір.

Один "уряд", розміщений у Білорусі, формувався навколо експрезидента Віктора Януковича. 7 березня у Мінську приземлився літак, який належав колишньому президентові України. Його прибуття було розцінено як свідчення того, що Росія може спробувати поновити на посаді політика, якого кремлівські чиновники досі називають "законним" лідером України.

Янукович не відповів на запит видання про коментарі. Його колишній прем'єр-міністр Микола Азаров заявив у телефонному коментарі The Post, що будь-які припущення про те, що Москва намагається організувати повернення Януковича до влади, є "повною нісенітницею".

Друга група, до якої входили колишні урядовці Януковича, сформувалася на південному сході України, коли цю територію захопили російські війська. Серед них був колишній член Партії регіонів Олег Царьов, який заявив про свою присутність в Україні в Telegram, написавши, що Київ буде "звільнений від фашистів".

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У телефонному інтерв'ю The Post минулого місяця Царьов сказав, що в перші тижні війни він навіть був на околицях Києва, подорожуючи з "друзями", яких він відмовився назвати. На питання про те, чи брав він участь у якійсь змові з метою захоплення влади, Царьов відповідати не став. "У мене ні з ким не було домовленостей про новий уряд", - заявив він.

Що передувало: The Washington Post також повідомило, що співробітники Федеральної служби безпеки Росії були настільки впевнені у швидкому падінні України, що в останні дні перед вторгненням РФ облаштовували житло у Києві.

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Теми: РосіяЯнуковичвійнаокупація
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