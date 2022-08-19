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Россия готовила минимум два марионеточных "правительства" для Украины – WP

Катерина ТищенкоПятница, 19 августа 2022, 18:19
Виктор Янукович, фото Getty Images

Россияне перед полномасштабным вторжением в Украину готовили как минимум два марионеточных "правительства", которые собирались поставить в Киеве после захвата власти.

Источник: The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников

Детали: Представитель украинских силовых структур рассказал, что российским войскам в начале полномасштабного вторжения ставилась задача взять Киев. Это должно было привести к "эффекту домино" по всей стране.

По словам украинских официальных лиц, в рамках этого плана ФСБ готовила как минимум два пророссийских правительства, а не одно, как ранее заявляла Великобритания. Официальные лица Украины заявили, что неясно, почему Россия мобилизовала две группы, хотя некоторые предполагают, что Путин, возможно, просто хотел иметь выбор.

Одно "правительство", размещенное в Беларуси, формировалось вокруг экс-президента Виктора Януковича. 7 марта в Минске приземлился самолет, принадлежавший бывшему президенту Украины. Его прибытие было расценено как указание на то, что Россия может попытаться восстановить в должности политика, которого кремлевские чиновники до сих пор называют после его свержения в 2014 году "законным" лидером страны.

Янукович не ответил на запрос издания о комментариях. Его бывший премьер-министр Николай Азаров заявил в телефонном комментарии The Post, что любые предположения о том, что Москва пытается организовать возвращение Януковича к власти, являются "полной чушью".

Вторая группа, в которую входили бывшие члены правительства Януковича, сформировалась на юго-востоке Украины, когда эту территорию захватили российские войска. Среди них был бывший член Партии регионов Олег Царев, который заявил о своем присутствии в Украине в Telegram, написав, что "Киев будет свободен от фашистов".

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В телефонном интервью The Post в прошлом месяце Царев сказал, что в первые недели войны он даже был в окрестностях Киева, путешествуя с "друзьями", которых он отказался назвать. На вопросы о том, участвовал ли он в каком-либо заговоре с целью захвата власти, Царев отвечать не стал. "У меня ни с кем не было договоренностей о новом правительстве", - заявил он.

Что предшествовало: The Washington Post также сообщило, что сотрудники Федеральной службы безопасности России были настолько уверены в быстром падении Украины, что в последние дни перед вторжением РФ обустраивали жилье в Киеве.

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Темы: РосcияЯнуковичвойнаоккупация
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