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Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 21:03
Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги
фото Getty Images

США нададуть Україні безпілотники-розвідники та вперше захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакета військової допомоги.

Про це оголосив Пентагон, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Пакет допомоги оцінюється в $775 мільйонів і включатиме додаткові боєприпаси та 16 гаубичних систем.

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Крім того, у пакет допомоги увійдуть 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, 40 автомобілів із протимінним захистом та близько 1000 протитанкових комплексів Javelin.

Загалом пакет допомоги передбачає:

- Додатковий боєзапас для систем HIMARS, які раніше надали Києву

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- 16 гаубиць та боєприпаси

- 1000 Javelin

- Устаткування для розмінування

- 15 безпілотників ScanEagle для допомоги у розвідці цілей для української артилерії

- 40 машин із захистом від мін і засідок (MRAP), які дозволять українцям пересуватися замінованими ділянками

- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM)

- 1500 протитанкових керованих ракет

- Додаткові Хаммери

- Тактичні захищені системи зв'язку

- підривні боєприпаси

- Прилади нічного бачення

- тепловізійні системи

- Оптика та лазерні далекоміри

Таким чином, загальна військова допомога США, спрямована Україні після вторгнення Росії 24 лютого, становитиме 10,6 млрд доларів.

Нагадаємо, 17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів.

Напередодні Пентагон показав, як вантажать боєприпасами літак для України.

Теми: СШАзброя
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