Беспилотники, противотанковые ракеты и снаряды для HIMARS: США объявили новый пакет помощи

США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом объявил Пентагон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Пакет помощи оценивается в $775 миллионов и будет включать в себя дополнительные боеприпасы и 16 гаубичных систем.

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Кроме того, в пакет помощи войдут 15 разведывательных беспилотников Scan Eagle, 40 автомобилей с противоминной защитой MaxxPro MRAP и около 1000 противотанковых комплексов Javelin.

В целом пакет помощи предусматривает:

- Дополнительный боезапас для систем HIMARS, которые ранее предоставили Киеву

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- 16 гаубиц и боеприпасы

- 1000 Javelin

- Оборудование для разминирования

- 15 беспилотников ScanEagle для помощи в разведке целей для украинской артиллерии

- 40 машин с защитой от мин и засад, (MRAP), которые позволят украинцам передвигаться по заминированным участкам

- Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM)

- 1500 противотанковых управляемых ракет

- Дополнительные Хаммеры

- Тактические защищенные системы связи

- Подрывные боеприпасы

- Приборы ночного видения

- Тепловизионные системы

- Оптика и лазерные дальномеры

Таким образом, общая военная помощь США, направленная Украине после вторжения России 24 февраля, составит 10,6 млрд долларов.

Напомним, 17 августа министр обороны Украины Алексей Резников после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином анонсировал новую помощь в сфере безопасности от Соединенных Штатов.

Накануне Пентагон показал, как грузят боеприпасами самолет для Украины.