Беспилотники, противотанковые ракеты и снаряды для HIMARS: США объявили новый пакет помощи
США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи.
Об этом объявил Пентагон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Пакет помощи оценивается в $775 миллионов и будет включать в себя дополнительные боеприпасы и 16 гаубичных систем.
Кроме того, в пакет помощи войдут 15 разведывательных беспилотников Scan Eagle, 40 автомобилей с противоминной защитой MaxxPro MRAP и около 1000 противотанковых комплексов Javelin.
В целом пакет помощи предусматривает:
- Дополнительный боезапас для систем HIMARS, которые ранее предоставили Киеву
- 16 гаубиц и боеприпасы
- 1000 Javelin
- Оборудование для разминирования
- 15 беспилотников ScanEagle для помощи в разведке целей для украинской артиллерии
- 40 машин с защитой от мин и засад, (MRAP), которые позволят украинцам передвигаться по заминированным участкам
- Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM)
- 1500 противотанковых управляемых ракет
- Дополнительные Хаммеры
- Тактические защищенные системы связи
- Подрывные боеприпасы
- Приборы ночного видения
- Тепловизионные системы
- Оптика и лазерные дальномеры
Таким образом, общая военная помощь США, направленная Украине после вторжения России 24 февраля, составит 10,6 млрд долларов.
Напомним, 17 августа министр обороны Украины Алексей Резников после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином анонсировал новую помощь в сфере безопасности от Соединенных Штатов.
Накануне Пентагон показал, как грузят боеприпасами самолет для Украины.