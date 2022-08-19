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У Севастополі знову лунали вибухи, окупанти кажуть, що "цілі уражені"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 19 серпня 2022, 21:52
Севастополь, ілюстративне фото з Wikipedia

У Севастополі в п'ятницю ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів, голова окупаційної влади міста заявив про роботу ППО і, за попередніми даними, збитий безпілотник.

Джерело: Крим.Реалії, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленнями російських та кримських ЗМІ, над містом працює російська ППО.

За даними одного з місцевих телеграм-каналів, упродовж хвилини було чути 9 пусків ракет.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв також повідомив про вибухи, які було чути у центрі міста. За його даними, цілі уражені.

Дослівно Розвожаєв: "Перебуваю на робочому місці в уряді. Так само, як і багато хто з городян, чув хлопки в центрі. Аналогічні раніше звучали в районі Стрілки.

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У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі — корабельна арта. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними, БПЛА. Цілі уражені".

Що передувало: У четвер російські і місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи на військовому аеродромі окупантів у Севастополі. Влада загарбників заявила про збитий безпілотник.

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Теми: Кримвійна
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