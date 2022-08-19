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В Севастополе снова раздались взрывы, оккупанты заявили, что "цели поражены"

Катерина ТищенкоПятница, 19 августа 2022, 21:52
Севастополь, иллюстративное фото с Wikipedia

В Севастополе в пятницу вечером местные жители сообщили о звуках взрывов, глава оккупационной власти города заявил о работе ПВО и, по предварительным данным, сбитом беспилотнике.

Источник: Крым.реалии, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Детали: Согласно сообщениям российских и крымских СМИ, над городом работает российская ПВО.

По данным одного из местных телеграм-каналов, в течение минуты было слышно 9 пусков ракет.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев также сообщил о взрывах, которые были слышны в центре города. По его данным, "цели поражены".

Дословно Развожаев: "Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки.

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В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены".

Что предшествовало: В четверг российские и местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах на военном аэродроме оккупантов в Севастополе. Власти захватчиков заявили о сбитом беспилотнике.

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Темы: Крымвойна
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