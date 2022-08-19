Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Севастополе снова раздались взрывы, оккупанты заявили, что "цели поражены"

Катерина ТищенкоПятница, 19 августа 2022, 21:52
В Севастополе снова раздались взрывы, оккупанты заявили, что цели поражены
Севастополь, иллюстративное фото с Wikipedia

В Севастополе в пятницу вечером местные жители сообщили о звуках взрывов, глава оккупационной власти города заявил о работе ПВО и, по предварительным данным, сбитом беспилотнике.

Источник: Крым.реалии, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Детали: Согласно сообщениям российских и крымских СМИ, над городом работает российская ПВО.

Реклама:

По данным одного из местных телеграм-каналов, в течение минуты было слышно 9 пусков ракет.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев также сообщил о взрывах, которые были слышны в центре города. По его данным, "цели поражены".

ВИДЕО ДНЯ

Дословно Развожаев: "Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки.

В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены".

Что предшествовало: В четверг российские и местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах на военном аэродроме оккупантов в Севастополе. Власти захватчиков заявили о сбитом беспилотнике.

Темы: Крымвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Крым
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: