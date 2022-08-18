На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО
Російські і місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на військовому аеродромі окупантів у Севастополі, проте влада загарбників запевняє, що у регіоні працює протиповітряна оборона.
Джерело: "Крим.Реалії", телеграм-канал так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва
Деталі: Развожаєв стверджує, що над аеродромом Бельбек "засоби ППО збили безпілотний літальний апарат".
Також він запевняє, що жодних пошкоджень немає і ніхто не постраждав.
Це уже другий за вечір нібито збитий росіянами у Криму безпілотник, за версією окупантів.
Журналіст агентства Reuters із посиланням на джерела в окупованому Криму пише, що в районі Севастополя пролунало щонайменше чотири вибухи.
AT LEAST FOUR EXPLOSIONS ROCK CITY OF SEVASTOPOL IN RUSSIAN-ANNEXED CRIMEA - LOCAL SOURCES - Reuters News— Felix Light (@felix_light) August 18, 2022
CRIMEAN SOURCES SAY BLASTS TOOK PLACE IN THE VICINITY OF THE BELBEK MILITARY AIRPORT NORTH OF SEVASTOPOL - Reuters News— Felix Light (@felix_light) August 18, 2022
Нагадаємо:
- Також ввечері 18 серпня мешканці Керчі в окупованому Криму чули вибухи, окупанти заявили про спрацювання системи ППО. За даними з соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. О 20:56 пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух. Окупанти заявили, що у Керчі працювало ППО і вони нібито збили безпілотник.
- Крім того, ввечері 18 серпня росіяни повідомили, що у районі села Тимонове Бєлгородської області РФ горить склад із боєприпасами. Жителів сіл Тимонове та Солоті евакуюють на безпечну відстань.