На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО

Російські і місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на військовому аеродромі окупантів у Севастополі, проте влада загарбників запевняє, що у регіоні працює протиповітряна оборона.

Джерело: "Крим.Реалії", телеграм-канал так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва

Деталі: Развожаєв стверджує, що над аеродромом Бельбек "засоби ППО збили безпілотний літальний апарат".

Також він запевняє, що жодних пошкоджень немає і ніхто не постраждав.

Це уже другий за вечір нібито збитий росіянами у Криму безпілотник, за версією окупантів.

Журналіст агентства Reuters із посиланням на джерела в окупованому Криму пише, що в районі Севастополя пролунало щонайменше чотири вибухи.

AT LEAST FOUR EXPLOSIONS ROCK CITY OF SEVASTOPOL IN RUSSIAN-ANNEXED CRIMEA - LOCAL SOURCES - Reuters News

CRIMEAN SOURCES SAY BLASTS TOOK PLACE IN THE VICINITY OF THE BELBEK MILITARY AIRPORT NORTH OF SEVASTOPOL - Reuters News