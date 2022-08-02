Шойгу заявив, що окупація Донецької області триває "за планом"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська окупація Донецької області триває за планом.

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Шойгу селекторній нараді 2 серпня

Пряма мова Шойгу: "Після взяття під контроль території "Луганської народної республіки" планово звільняється "Донецька народна республіка"".

Деталі: За словами міністра оборони РФ, останнім часом окупанти захопили 6 населених пунктів: Григорівка, Берестове, Стряпівка, Покровське, Семигір'я та Новолуганське.

Також він додав, що росіяни окупували найбільшу в Європі Вуглегірську теплоелектростанцію з проектною потужністю 3600 мегават.

Чому це важливо: Президент Росії Путін, який збирався за 2 дні захопити Київ та всю Україну, згодом намагався подати своєму електорату окупацію Луганської та Донецької областей як перемогу в війні. Але бійці ЗСУ продовжують тримати оборону і не дають загарбникам просуватися.

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