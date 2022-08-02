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В Україні викрили фальшивомонетників, які підробляли долари, євро та рублі – ОГП

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 17:48
Затримання підозрюваного, фото ОГП

В Україні викрили міжрегіональну групу фальшивомонетників, які підробляли гроші та збували наркотики поштою. 

Джерело: Офіс генерального прокурора у Telegram

Деталі: За інформацією слідства, мешканець Житомирщини та його раніше судимі спільники організували "бізнес" з продажу фальшивих грошей. Всього їм вдалося збути 3250 доларів США, 1800 євро та 135 тисяч рублів. Також один з учасників групи організував продаж наркотиків, у тому числі поштою.

Дослівно: "Між усіма учасниками були чітко розподілені ролі – контроль за діями, пошук покупців та продаж фальшивих грошей. Підшукував клієнтів учасник злочинної групи, який перебуває у в’язниці. Правоохоронці затримали організатора та виконавця під час спроби збуту чергової партії фальшивих грошей. За 200 тис грн вони намагалися реалізувати 14 900 євро, а за окрему плату планували продати психотропну речовину МДМА".

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Теми: Офіс генпрокурорагроші
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