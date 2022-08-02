"Азов" входить до складу Нацгвардії: у відомстві відповіли на незаконне рішення Росії

У Національній гвардії, до складу якої входить полк "Азов", вважають, що однією із цілей війни для росіян є знищення українських захисників із "Азову", тому вони вигадують про них жахливі історії і вирішили їх визнати так званою терористичною організацією.

Джерело: Національна гвардія України

Дослівно: "Після жахливої страти українських військовополонених у н.п. Оленівка, Росія шукає нові приводи і виправдання для своїх воєнних злочинів.

Однак ініціатори законів, керувалися створеним у власних ЗМІ образом і навіть не розуміли, що йдеться про окремий загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу.

Офіційно повідомляємо, що окремий загін спеціального призначення "Aзов" входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України.

Це не окремий "полк", а структурний підрозділ у складі Нацгвардії - військового формування в підпорядкуванні МВС, що створене і на законних підставах функціонує у державі і продовжує виконувати бойові завдання із захисту держави".

Деталі: У НГУ наголошують, що Росія через власні наративи та пропаганду у своїх та іноземних ЗМІ прагне зробити "Aзов" так званим "неонацистським полком".

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Задля цього РФ постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про діяльність полку, його воїнів робить об'єктом залякування людей у Росії та світі, а його знищення однією із цілей війни.

Що цьому передувало: