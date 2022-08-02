В ОП назвали рішення РФ щодо "Азову" правовим нонсенсом

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає рішення РФ щодо визнання "Азову" "терористичною організацією" правовим нонсенсом, адже українські захисники діяли виключно на території України.

Джерело: Подоляк у Telegram

Пряма мова: "Трішки дивно звучить: країна, яка стоїть за крок до того, щоб бути визнаною спонсором тероризму і яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає когось терористичною організацією…

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Будь-які рішення в російських юрисдикціях стосовно України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу та не позначаться на переговорному процесі щодо обміну полоненими.

Рішення Верховного суду Росії (навіть звучить якось дико) взагалі ні на що не впливає і є суто внутрішнім пропагандистським продуктом.

А світочам "російського права" розкрию таємницю: жодного добровольчого батальйону "Азов" не існує в природі з 2014 року".

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Деталі: Подоляк наголосив, що "Азов" – це окремий загін спецпризначення, що входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії.

"Азов" - частина ЗСУ яка дотримувалася всіх аспектів ведення бойових дій та чітко захищала територію України: "Спецзагін "Азов" діяв виключно в межах юридично вмотивованих компетенцій. Російська юрисдикція взагалі не поширюється на територію України, і тому "рішення" є правовим нонсенсом".

За словами Подоляка, рішення російських судів не матимуть жодних наслідків у міжнародному правовому полі.

Водночас, Росія має бути офіційно визнана державою-терористом.

Зокрема, через незаконне використанням внутрішньої юрисдикції для маскування умисного порушення прав військовополонених.

Радник керівника ОП наголосив, що рішення Росії профанація, адже російська юрисдикція не поширюється на територію України й на дії українських громадян із захисту держави.

Крім того, будь-які рішення судів РФ щодо війни в Україні та на території України не є легітимними з погляду міжнародного права.

Подоляк натякає, що подібні рішення потрібні РФ суто для внутрішнього пропагандистського використання.

Що цьому передувало: