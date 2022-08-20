Пентагон заявив про "повну відсутність прогресу росіян на полі бою"

Пентагон заявив, що позиції російських військових ослабли, окупанти не мають прогресу на полі бою в Україні.

Джерело: високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Ви бачите повну відсутність прогресу росіян на полі бою. Вони несуть ці втрати і не можуть просуватися вперед".

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Деталі: За його словами, ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.

Представник Пентагону також прокоментував останні події в Криму – насамперед вибухи в Новофедорівці.

"Я не маю загальної оцінки впливу нещодавніх атак, особливо на аеродром, але ми бачимо загальну картину того, що російські сили набагато вразливіші. Ми бачимо рух російських військ задля захисту своїх вразливих місць", – сказав він.