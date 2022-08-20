Пентагон заявил о "полном отсутствии прогресса россиян на поле боя"

Пентагон заявил, что позиции российских военных ослабли, оккупанты не имеют прогресса на поле боя в Украине.

Источник: высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Вы видите полное отсутствие прогресса россиян на поле боя. Они несут эти потери и не могут продвигаться вперед".

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Детали: По его словам, ВСУ успешно ослабляют российские войска на востоке.

Представитель Пентагона также прокомментировал последние события в Крыму – прежде всего, взрывы в Новофедоровке.

"У меня нет общей оценки влияния недавних атак, особенно на аэродром, но мы видим общую картину того, что российские силы гораздо уязвимее. Мы видим движение российских войск для защиты своих уязвимых мест", – сказал он.