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США допомагатимуть Україні "стільки, скільки буде потрібно" – Блінкен

Ольга Глущенко Субота, 20 серпня 2022, 05:22
Блінкен, фото: GettyImages

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США будуть допомагати народу України "стільки, скільки буде потрібно".

Джерело: заява Блінкена

Пряма мова: "Мужність і сила української армії та її народу є надзвичайними, і Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні додаткові системи та засоби… щоб максимально вплинути на поле бою та зміцнити позиції України за столом переговорів".

"Коли ми наближаємося до шестимісячного рубежу неспровокованої та жорстокої повномасштабної війни Росії проти України, сили президента Путіна продовжують свій наступ, завдаючи серйозної шкоди цивільному населенню та спричиняючи масове руйнування цивільної інфраструктури".

Деталі: Блінкен повідомив, що Байден налаштований "підтримувати народ України у захисті своєї країни від агресії Росії стільки, скільки буде потрібно".

Держсекретар нагадав, що, враховуючи новий пакет військової допомоги на 775 мільйонів доларів, допомога Штатів Україні сягає близько 10,6 мільярдів доларів США.

Також Блінкен додав, що українські збройні сили дуже ефективно використовували для захисту своєї країни надану раніше зброю.

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Теми: СШАзброявійна
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