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США будут помогать Украине "столько, сколько потребуется" – Блинкен

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 августа 2022, 05:22
США будут помогать Украине столько, сколько потребуется – Блинкен
Блинкен, фото: GettyImages

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США будут помагать народу Украины "столько, сколько потребуется".

Источник: заявление Блинкена

Прямая речь: "Мужество и сила украинской армии и ее народа чрезвычайны, и Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и средства… чтобы максимально повлиять на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров".

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"Когда мы приближаемся к шестимесячному рубежу неспровоцированной и жестокой полномасштабной войны России против Украины, силы президента Путина продолжают свое наступление, нанося серьезный ущерб гражданскому населению и нанося массовое разрушение гражданской инфраструктуры".

Детали: Блинкен сообщил, что Байден настроен "поддерживать народ Украины в защите своей страны от агрессии России столько, сколько потребуется".

Госсекретарь напомнил, что, учитывая новый пакет военной помощи на 775 миллионов долларов, помощь Штатов Украине составляет около 10,6 миллиарда долларов США.

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Также Блинкен добавил, что украинские вооруженные силы очень эффективно использовали для защиты своей страны предоставленное ранее оружие.

Темы: СШАоружиевойна
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