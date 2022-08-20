США будут помогать Украине "столько, сколько потребуется" – Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США будут помагать народу Украины "столько, сколько потребуется".

Источник: заявление Блинкена

Прямая речь: "Мужество и сила украинской армии и ее народа чрезвычайны, и Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и средства… чтобы максимально повлиять на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров".

"Когда мы приближаемся к шестимесячному рубежу неспровоцированной и жестокой полномасштабной войны России против Украины, силы президента Путина продолжают свое наступление, нанося серьезный ущерб гражданскому населению и нанося массовое разрушение гражданской инфраструктуры".

Детали: Блинкен сообщил, что Байден настроен "поддерживать народ Украины в защите своей страны от агрессии России столько, сколько потребуется".

Госсекретарь напомнил, что, учитывая новый пакет военной помощи на 775 миллионов долларов, помощь Штатов Украине составляет около 10,6 миллиарда долларов США.

Также Блинкен добавил, что украинские вооруженные силы очень эффективно использовали для защиты своей страны предоставленное ранее оружие.