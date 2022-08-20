У Севастополі знову "бавовна": окупанти кажуть – над дахом штабу ЧФ збили безпілотник

Вранці 20 серпня знову пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, відео в Telegram-каналах, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова Чубарова: "О 8:20 ранку в районі штабу "чорноморського флоту Росії" в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух. З Севастополя повідомляють, що безпілотник влетів у дах будівлі штабу ЧФ РФ".

Пряма мова Развожаєва: "Перебуваю в штабі флоту. 25 хвилин тому в дах прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає".

Фото Развожаєва з telegram

Деталі: Пізніше він уточнив, що безпілотник нібито "був відпрацьований постом повітряної оборони флоту" – БПЛА нібито збили просто над штабом флоту, він упав на дах і спалахнув.

Окупанти намагалися зі стрілецької зброї збити безпілотник у Севастополі. Відео з Telegram-каналу "Збройні сили України. Війна з окупантами" pic.twitter.com/R4rRPSGsFn — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 20, 2022

Очевидці опублікували у мережі відео безпілотника, який атакував штаб флоту у Севастополі, а також момент його обстрілу.

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Вибухи у Севастополі вранці 20 серпня. Відео з Telegram-каналу "Збройні сили України. Війна з окупантами" pic.twitter.com/mYj41FMQT0 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 20, 2022

За словами Развожаєва, підходи та під'їзди до штабу флоту перекриті поліцією.

Фото Развожаєва з telegram

Він закликав мешканців по можливості залишатися вдома найближчим часом.

Пізніше Развожаєв опублікував у Telegram відеозвернення, в якому повідомив, що в "місті все під контролем, робота всіх служб посилена".

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