В Севастополе снова "бавовна": оккупанты говорят – над крышей штаба ЧФ сбили беспилотник
Утром 20 августа снова прогремел взрыв в Севастополе, оккупационные власти сообщили, что над крышей штаба Черноморского флота сбили беспилотник.
Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, видео в Telegram-каналах, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram
Прямая речь Чубарова: "В 8:20 утра в районе штаба "черноморского флота России" в оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв. Из Севастополя сообщают, что беспилотник влетел в крышу здания штаба Ф РФ".
Прямая речь Развожаева: "Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет".
Детали: Позже он уточнил, что беспилотник якобы "был отработан постом воздушной обороны флота" – БПЛА якобы сбили прямо над штабом флота, он упал на кровлю и загорелся.
Окупанти намагалися зі стрілецької зброї збити безпілотник у Севастополі. Відео з Telegram-каналу "Збройні сили України. Війна з окупантами" pic.twitter.com/R4rRPSGsFn— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 20, 2022ВИДЕО ДНЯ
Очевидцы опубликовали в сети видео беспилотника, который атаковал штаб флота в Севастополе, а также момент его обстрела.
Вибухи у Севастополі вранці 20 серпня. Відео з Telegram-каналу "Збройні сили України. Війна з окупантами" pic.twitter.com/mYj41FMQT0— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 20, 2022
По словам Развожаева, что подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией.
Он призвал жителей по возможности оставаться дома в ближайший час.
Позже Развожаев опубликовал в Telegram видеообращение, в котором сообщил, что в "городе все под контролем, работа всех служб усилена".
Предыстория:
- 31 июля назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов.