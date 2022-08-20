В Севастополе снова "бавовна": оккупанты говорят – над крышей штаба ЧФ сбили беспилотник

Утром 20 августа снова прогремел взрыв в Севастополе, оккупационные власти сообщили, что над крышей штаба Черноморского флота сбили беспилотник.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, видео в Telegram-каналах, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь Чубарова: "В 8:20 утра в районе штаба "черноморского флота России" в оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв. Из Севастополя сообщают, что беспилотник влетел в крышу здания штаба Ф РФ".

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Прямая речь Развожаева: "Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет".

ФОТО РАЗВОЖАЕВА С TELEGRAM

Детали: Позже он уточнил, что беспилотник якобы "был отработан постом воздушной обороны флота" – БПЛА якобы сбили прямо над штабом флота, он упал на кровлю и загорелся.

Окупанти намагалися зі стрілецької зброї збити безпілотник у Севастополі. Відео з Telegram-каналу "Збройні сили України. Війна з окупантами" pic.twitter.com/R4rRPSGsFn ВИДЕО ДНЯ August 20, 2022

Очевидцы опубликовали в сети видео беспилотника, который атаковал штаб флота в Севастополе, а также момент его обстрела.

Вибухи у Севастополі вранці 20 серпня. Відео з Telegram-каналу "Збройні сили України. Війна з окупантами" pic.twitter.com/mYj41FMQT0 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 20, 2022

По словам Развожаева, что подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией.

ФОТО РАЗВОЖАЕВАЯ С TELEGRAM

Он призвал жителей по возможности оставаться дома в ближайший час.

Позже Развожаев опубликовал в Telegram видеообращение, в котором сообщил, что в "городе все под контролем, работа всех служб усилена".

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