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"Розуміла, що можу": українка Бех-Романчук з рекордом стала чемпіонкою Європи

Роман ПетренкоСубота, 20 серпня 2022, 11:21
бех-романчук після перемоги на чемпіонатів європи 19 серпня, getty images

Українка Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики-2022 у потрійному стрибку, поставивши рекорд сезону – 15,02 м.

Джерело: Бех-Романчук в коментарі "Суспільне"

Деталі: Пізно увечері 19 серпня Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи у потрійному стрибку.

На четвертий фінальний день вже у першому стрибку вона показала результат 14.81 метрів - новий рекорд сезону в Європі.

Після цього українська легкоатлетка лідирувала упродовж усього фіналу. А у п'ятому стрибку вдруге побила рекорд сезону, стрибнувши за 15 метрів - 15.02 м.

Пряма мова Бех-Романчук: "Звичайно, розуміла, що можу зачепити цей 15-метровий рубіж. Це була основна ціль.

Відверто скажу: у мене не було задачі [виграти] медаль чи ще щось - хотіла результату, який врешті-решт мене задовільнить та принесе якогось позитиву".

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Більше деталей: Разом із тим Україна здобула ще дві медалі на Мультиспортивному чемпіонаті Європи у легкій атлетиці. Їхніми авторками стали бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова, які виграли "срібло" та "бронзу" на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Нагадаємо: У березні Бех-Романчук у потрійному стрибку на Чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні стрибнула на 14.74 метра і стала срібною призеркою.

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Теми: спортЄвропа
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