Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Розуміла, що можу": українка Бех-Романчук з рекордом стала чемпіонкою Європи

Роман ПетренкоСубота, 20 серпня 2022, 11:21
Розуміла, що можу: українка Бех-Романчук з рекордом стала чемпіонкою Європи
бех-романчук після перемоги на чемпіонатів європи 19 серпня, getty images

Українка Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики-2022 у потрійному стрибку, поставивши рекорд сезону – 15,02 м.

Джерело: Бех-Романчук в коментарі "Суспільне"

Деталі: Пізно увечері 19 серпня Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи у потрійному стрибку.

Реклама:

На четвертий фінальний день вже у першому стрибку вона показала результат 14.81 метрів - новий рекорд сезону в Європі.

Після цього українська легкоатлетка лідирувала упродовж усього фіналу. А у п'ятому стрибку вдруге побила рекорд сезону, стрибнувши за 15 метрів - 15.02 м.

Пряма мова Бех-Романчук: "Звичайно, розуміла, що можу зачепити цей 15-метровий рубіж. Це була основна ціль.

ВІДЕО ДНЯ

Відверто скажу: у мене не було задачі [виграти] медаль чи ще щось - хотіла результату, який врешті-решт мене задовільнить та принесе якогось позитиву".

Більше деталей: Разом із тим Україна здобула ще дві медалі на Мультиспортивному чемпіонаті Європи у легкій атлетиці. Їхніми авторками стали бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова, які виграли "срібло" та "бронзу" на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Нагадаємо: У березні Бех-Романчук у потрійному стрибку на Чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні стрибнула на 14.74 метра і стала срібною призеркою.

Теми: спортЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
спорт
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: