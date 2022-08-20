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"Понимала, что могу": украинка Бех-Романчук с рекордом стала чемпионкой Европы

Роман ПетренкоСуббота, 20 августа 2022, 11:21
бех-романчук после победы на чемпионатах Европы 19 августа, getty images

Украинка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике-2022 в тройном прыжке, поставив рекорд сезона – 15,02 м.

Источник: Бех-Романчук в комментарии "Суспільне"

Детали: Поздно вечером 19 августа Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в тройном прыжке.

На четвертый финальный день уже в первом прыжке она показала результат 14.81 метра – новый рекорд сезона в Европе.

После этого украинская легкоатлетка лидировала в течение всего финала. А в пятом прыжке второй раз побила рекорд сезона, прыгнув на 15.02 м.

Прямая речь Бех-Романчук: "Конечно, понимала, что могу задеть этот 15-метровый рубеж. Это была основная цель.

Откровенно скажу: у меня не было задачи [выиграть] медаль или еще что-то - хотела результата, который в конце концов меня удовлетворит и принесет какой-то позитив".

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Больше деталей: Вместе с тем, Украина заработала еще две медали на Мультиспортивном чемпионате Европы в легкой атлетике. Их авторами стали бегунки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова, выигравшие "серебро" и "бронзу" на дистанции 400 метров с барьерами.

Напомним: В марте Бех-Романчук в тройном прыжке на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении прыгнула на 14.74 метра и стала серебряным призером.

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Темы: спортЕвропа
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