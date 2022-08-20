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Енергоатом повідомив про звільнення працівників ЗАЕС, які знімались у роспропаганді

Ірина БалачукСубота, 20 серпня 2022, 11:48
Енергоатом повідомив про звільнення працівників ЗАЕС, які знімались у роспропаганді
Фото з Telegram Енергоатома

НАЕК "Енергоатом" заявив, станом на ранок 20 серпня Запорізька АЕС продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, а співробітники, які взяли участь у зйомках пропагандистських відео окупантів, будуть звільнені.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Поодинокі "діючі працівники станції", котрі взяли участь у прорашистських відеопостановах, з наступного понеділка переходять в категорію "НЕ діючих", бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм".

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Деталі: В НАЕК додали, що 2 дні тому росіяни завезли до Енергодара велику групу пропагандистів та провели нараду з військовими в готелі місцевого підприємця Данільченка "Аліса".

А вже за годину після того окупанти з найближчих околиць Енергодара почали мінометний обстріл промзони АЕС. Крім того, вони вдарили з "Градів" – нібито у відповідь на "українські" обстріли промзони – по Нікополю та Марганцю, вбивши й поранивши там кількох мирних українців. А після цього заявили про намір "зупинити ЗАЕС" нібито через "українські обстріли".

Енергоатом наголосив, що Україна ніколи не вела, не веде і не вестиме обстрілів на майданчику атомної станції та в місті Енергодар, бо "за жодних умов не готова нехтувати ядерною безпекою та життям і здоров’ям власних громадян".

НАЕК додала, що станом на 08:00 20 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, бо періодичні обстріли російськими військами спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Енергоатом вимагає негайно вивести з території ЗАЕС всіх російських військових, їхню техніку і зброю, а також представників "Росатома".

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Теми: ЗАЕСЗапорізька областьЕнергоатомвійна
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