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Энергоатом сообщил об увольнении работников ЗАЭС, снимавшихся в роспропаганде

Ирина БалачукСуббота, 20 августа 2022, 11:48
Энергоатом сообщил об увольнении работников ЗАЭС, снимавшихся в роспропаганде
Фото из Telegram Энергоатома

НАЭК "Энергоатом" заявил, по состоянию на утро 20 августа Запорожская АЭС продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, а сотрудники, принявшие участие в съемках пропагандистских видео оккупантов, будут уволены.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно Энергоатом: "Отдельные "действующие работники станции", принявшие участие в прорашистских видеопостановках, со следующего понедельника переходят в категорию "НЕ действующих", потому что будут уволены за измену и коллаборационизм".

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Детали: В НАЭК добавили, что 2 дня назад россияне привезли в Энергодар большую группу пропагандистов и провели совещание с военными в гостинице местного предпринимателя Данильченко "Алиса".

А уже через час после этого оккупанты с ближайших окрестностей Энергодара начали минометный обстрел промзоны АЭС. Кроме того, они ударили из "Градов" – якобы в ответ на "украинские" обстрелы промзоны – по Никополю и Марганцу, убив и ранив там нескольких мирных украинцев. А после этого заявили о намерении "остановить ЗАЭС" якобы из-за "украинских обстрелов".

Энергоатом подчеркнул, что Украина никогда не вела, не ведет и не будет вести обстрелы на площадке атомной станции и в городе Энергодар, потому что "ни при каких условиях не готова пренебрегать ядерной безопасностью, жизнью и здоровьем собственных граждан".

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НАЭК добавила, что по состоянию на 08:00 20 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, поскольку периодические обстрелы российскими войсками повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Энергоатом требует немедленно вывести с территории ЗАЭС всех российских военных, их технику и оружие, а также представителей "Росатома".

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Темы: ЗАЭСЗапорожская областьЭнергоатомвойна
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