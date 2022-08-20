Обстріл Вознесенська: кількість поранених зросла до 12

Російські окупаційні війська влучили у п'ятиповерховий будинок у Вознесенську Миколаївської області, відомо про 9 поранених.

Джерело: глава ОВА Віталій Кім

Пряма мова Кіма: "Сьогодні (20 серпня – ред.) рашисти обстріляли місто Вознесенськ.

Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки.

На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей".

Деталі: За словам Кіма, одну дитину зараз оперують.

Оновлено: Пізніше Кім повідомив, що поранених стало 9, з них 4 дітей віком від 3 до 17 років - в усіх тяжкий стан.

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А дівчинку, яку оперували, перевозять до Миколаєва - їй уламок вирвав око.

Нагадаємо: В ніч на 20 серпня росіяни масовано обстріляли ракетами Миколаїв.