Обстріл Вознесенська: кількість поранених зросла до 12
Субота, 20 серпня 2022, 16:27
Російські окупаційні війська влучили у п'ятиповерховий будинок у Вознесенську Миколаївської області, відомо про 9 поранених.
Джерело: глава ОВА Віталій Кім
Пряма мова Кіма: "Сьогодні (20 серпня – ред.) рашисти обстріляли місто Вознесенськ.
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Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки.
На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей".
Деталі: За словам Кіма, одну дитину зараз оперують.
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Оновлено: Пізніше Кім повідомив, що поранених стало 9, з них 4 дітей віком від 3 до 17 років - в усіх тяжкий стан.
А дівчинку, яку оперували, перевозять до Миколаєва - їй уламок вирвав око.
Нагадаємо: В ніч на 20 серпня росіяни масовано обстріляли ракетами Миколаїв.