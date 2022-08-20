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Обстрел Вознесенска: количество раненых возросло до 12

Роман ПетренкоСуббота, 20 августа 2022, 16:27
фото ова

Российские оккупационные войска попали в пятиэтажное здание в Вознесенске Николаевской области, известно о семи раненых.

Источник: глава ОВА Виталий Ким

Прямая речь Кима: "Сегодня (20 августа – ред.) рашисты обстреляли город Вознесенск.

Попали в пятиэтажное здание и частные дома.

На 13.00 известно о семи раненых, из них трое детей".

Детали: По словам Кима, одного ребенка сейчас оперируют.

Обновлено: Позже Ким сообщил, что раненых стало 9, из них 4 детей в возрасте от 3 до 17 лет - у всех тяжелое состояние.

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А оперированную девочку перевозят в Николаев - ей обломок вырвал глаз.

Напомним: В ночь на 20 августа россияне массированно обстреляли ракетами Николаев.

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Темы: Николаевская областьобстрелвойна
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фото, обновлено от 13:15Обстрел Вознесенска: количество раненых возросло до 12

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