Обстрел Вознесенска: количество раненых возросло до 12
Суббота, 20 августа 2022, 16:27
Российские оккупационные войска попали в пятиэтажное здание в Вознесенске Николаевской области, известно о семи раненых.
Источник: глава ОВА Виталий Ким
Прямая речь Кима: "Сегодня (20 августа – ред.) рашисты обстреляли город Вознесенск.
Попали в пятиэтажное здание и частные дома.
На 13.00 известно о семи раненых, из них трое детей".
Детали: По словам Кима, одного ребенка сейчас оперируют.
Обновлено: Позже Ким сообщил, что раненых стало 9, из них 4 детей в возрасте от 3 до 17 лет - у всех тяжелое состояние.
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А оперированную девочку перевозят в Николаев - ей обломок вырвал глаз.
Напомним: В ночь на 20 августа россияне массированно обстреляли ракетами Николаев.