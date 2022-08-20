Окупанти скаржаться на "хімічний тероризм" України: нібито отруїли їхніх військових і Сальдо

Міноборони Росії заявило про отруєння своїх військових у Запорізькій області отрутою штучного походження.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Як заявило російське міністерство, окупанти, які воювали проти України в Запорізькій області, "доставлені до шпиталю з ознаками сильного отруєння".

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Там також стверджують, що нібито "режим Зеленського санкціонував теракти із застосуванням хімічних отруйних речовин проти російських військових".

Нібито проти російських окупантів у Запорізькій області було застосовано ботулотоксин типу "В", а російські військові медики підтвердили наявність отрути штучного походження в організмі госпіталізованих.

Росія погрожує направити до Організації із заборони хімічної зброї якісь "докази хімічного тероризму київського режиму".

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Також окупанти вирішили провести додаткове розслідування "отруєння бойовими отруйними речовинами" так званого "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо.

Що передувало: 5 серпня призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ. Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше.

За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.