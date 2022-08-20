Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти скаржаться на "хімічний тероризм" України: нібито отруїли їхніх військових і Сальдо

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 16:30
російські військові, фото Міноборони РФ

Міноборони Росії заявило про отруєння своїх військових у Запорізькій області отрутою штучного походження.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Як заявило російське міністерство, окупанти, які воювали проти України в Запорізькій області, "доставлені до шпиталю з ознаками сильного отруєння".

Там також стверджують, що нібито "режим Зеленського санкціонував теракти із застосуванням хімічних отруйних речовин проти російських військових".

Нібито проти російських окупантів у Запорізькій області було застосовано ботулотоксин типу "В", а російські військові медики підтвердили наявність отрути штучного походження в організмі госпіталізованих.

Росія погрожує направити до Організації із заборони хімічної зброї якісь "докази хімічного тероризму київського режиму".

Також окупанти вирішили провести додаткове розслідування "отруєння бойовими отруйними речовинами" так званого "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 5 серпня призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ. Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше.  

За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Росіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Усик вдруге переміг Джошуа

ЗМІ: Під Москвою вибухнуло авто з дочкою "ідеолога Путіна"

На Харківщині на День незалежності буде довга комендантська година

Зеленський: Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке

МЗС Австрії викликало "на килим" постпреда РФ за скандальний твіт про українців

Шойгу звинуватив країни ЄС у нацизмі за ідею заборонити в'їзд росіянам

Усі новини...
Росія
Колаборанту Сальдо, про отруєння якого заявила РФ, нібито стало краще
Ракетний удар по гуртожитку Харкова: знайшли ще три тіла
Гібралтар продасть на аукціоні суперяхту російського мільярдера
Останні новини
06:30
ISW: Росії треба буде перекинути частину сил, аби "захистити" Крим
05:45
Росія збільшила свою присутність в Чорному морі
04:44
Хмельниччина: Місцевий склав для росіян план наступу на Хмельницький, йому загрожує довічне
04:00
Албанія арештувала трьох громадян України і РФ — вони намагалися проникнути на військовий завод
03:29
Зеленський привітав Усика: “Важка, але потрібна перемога”
02:58
ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів в Чорнобаївці
02:08
Усик вдруге переміг Джошуа
01:39
У Миколаєві пролунали вибухи — мер
00:52
ЗМІ: Під Москвою вибухнуло авто з дочкою "ідеолога Путіна"
00:40
Неподалік Алупки прогриміли вибухи — Чубаров
Усі новини...