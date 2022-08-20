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Оккупанты жалуются на "химический терроризм" Украины: якобы отравили их военных и Сальдо

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 16:30
российские военные, фото Минобороны РФ

Минобороны России заявило об отравлении своих военных в Запорожской области ядом искусственного происхождения.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Как заявило российское министерство, оккупанты, воевавшие против Украины в Запорожской области, "доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления".

Там также утверждают, что якобы "режим Зеленского санкционировал теракты с применением химических отравляющих веществ против российских военных".

Якобы против российских оккупантов в Запорожской области был применен ботулотоксин типа "В", а российские военные медики подтвердили наличие яда искусственного происхождения в организме госпитализированных.

Россия грозится направить в Организацию по запрещению химического оружия какие-то "доказательства химического терроризма киевского режима".

Также оккупанты решили провести дополнительное расследование "отравления боевыми отравляющими веществами" так называемого "руководителя" Херсонской области Владимира Сальдо.

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Что предшествовало: 5 августа назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что Сальдо собираются перевезти в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже.

По данным российских СМИ, врачи подозревали, что Сальдо могли отравить. По другим данным, он мог перенести инсульт.

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Темы: Росcиявойна
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