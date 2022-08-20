Ракетний удар по гуртожитку Харкова: знайшли ще три тіла

На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів у Харкові рятувальники 20 серпня знайшли ще три тіла загиблих.

Джерело: міськрада Харкова

Деталі: Зазначається, що один із загиблих чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта.

Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

Таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.

Передісторія: На світанку 18 серпня росіяни завдали 5 ракетних ударів по Харкову, влучивши по Слобідському та Холодногірському районах. Сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо.