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Ранковий обстріл Харкова: кількість загиблих збільшилась до 3 людей

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 серпня 2022, 12:57
Ранковий обстріл Харкова: кількість загиблих збільшилась до 3 людей
Фото: ДСНС у Харківській області

Кількість загиблих через ранковий обстріл окупантами Харкова збільшилась до 3 людей, серед загиблих 1 дитина.

Джерело: ДСНС у Харківській області у Facebook

Дослівно: "У Слобідському районі міста Харкова, внаслідок потрапляння ворожої ракети, сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо".

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Деталі: За попередніми даними загинуло 3 людини, з них хлопчик 2009 року народження  та постраждало 17 осіб. 8 людей, з яких 2 дитини, вдалося врятувати.

 

Повідомляється, що пожежі не було. Рятувальники розбирають завали та шукають тіла загиблих.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 17 серпня окупанти обстріляли Салтівський район міста і влучили в гуртожиток, де проживали люди з порушеннями слуху. 
  • На світанку 18 серпня росіяни завдали 5 ракетних ударів по Харкову: влучили по Слобідському та Холодногірському районах. 
  • Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок вечірнього й ранкового обстрілів Харкова щонайменше 9 людей загинули і 35 отримали поранення, ще двоє людей загинули і двоє постраждали у Краснограді. 

Теми: Харківвійнажертви
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