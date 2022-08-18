Ранковий обстріл Харкова: кількість загиблих збільшилась до 3 людей

Кількість загиблих через ранковий обстріл окупантами Харкова збільшилась до 3 людей, серед загиблих 1 дитина.

Джерело: ДСНС у Харківській області у Facebook

Дослівно: "У Слобідському районі міста Харкова, внаслідок потрапляння ворожої ракети, сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо".

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Деталі: За попередніми даними загинуло 3 людини, з них хлопчик 2009 року народження та постраждало 17 осіб. 8 людей, з яких 2 дитини, вдалося врятувати.

Повідомляється, що пожежі не було. Рятувальники розбирають завали та шукають тіла загиблих.

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