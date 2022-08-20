Ракетный удар по общежитию Харькова: нашли еще три тела

На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров в Харькове спасатели 20 августа обнаружили еще три тела погибших.

Источник: горсовет Харькова

Детали: Отмечается, что один из погибших мужчин, другие тела в таком состоянии нуждаются в изучении эксперта.

Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии.

Таким образом, количество погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек.

Предыстория: На рассвете 18 августа россияне нанесли 5 ракетных ударов по Харькову, попав по Слободскому и Холодногорскому районам. Произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития и кровли здания трамвайного депо.