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Ракетный удар по общежитию Харькова: нашли еще три тела

Роман ПетренкоСуббота, 20 августа 2022, 17:50
Ракетный удар по общежитию Харькова: нашли еще три тела
РАЗБОР ЗАВАЛОВ, фото ГСЧС

На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров в Харькове спасатели 20 августа обнаружили еще три тела погибших.

Источник: горсовет Харькова

Детали: Отмечается, что один из погибших мужчин, другие тела в таком состоянии нуждаются в изучении эксперта.

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Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии.

Таким образом, количество погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек.

Предыстория: На рассвете 18 августа россияне нанесли 5 ракетных ударов по Харькову, попав по Слободскому и Холодногорскому районам. Произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития и кровли здания трамвайного депо.

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Темы: ХарьковобстрелвойнаРосcия
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