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Українські хакери зламали телебачення в Криму – СтратКом ЗСУ

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 20:34
Українські хакери зламали телебачення в Криму – СтратКом ЗСУ
скріншот відео

Українські хакери зламали телебачення в окупованому Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського.

Джерело: СтратКом ЗСУ

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Дослівно: "Українські хакери зламали телебачення в Криму".

Деталі: Як видно з опублікованого відео, в ефірі російського "Першого каналу" транслювався фрагмент звернення президента України Володимира Зеленського.

"Хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю у Криму, пам’ятає – це не та земля, де їм буде спокій", – говорить на відео Зеленський.

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У ролику також показано відеоряд з українськими та кримськотатарськими прапорами під пісню Тіни Кароль "Україна – це ти".

Теми: КримтелебаченняхакериЗеленський
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