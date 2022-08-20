Українські хакери зламали телебачення в Криму – СтратКом ЗСУ

Українські хакери зламали телебачення в окупованому Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського.

Джерело: СтратКом ЗСУ

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Дослівно: "Українські хакери зламали телебачення в Криму".

Деталі: Як видно з опублікованого відео, в ефірі російського "Першого каналу" транслювався фрагмент звернення президента України Володимира Зеленського.

"Хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю у Криму, пам’ятає – це не та земля, де їм буде спокій", – говорить на відео Зеленський.

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У ролику також показано відеоряд з українськими та кримськотатарськими прапорами під пісню Тіни Кароль "Україна – це ти".