Украинские хакеры взломали телевидение в Крыму - СтратКом ВСУ
Суббота, 20 августа 2022, 20:34
Украинские хакеры взломали телевидение в оккупированном Крыму, показав обращение президента Владимира Зеленского.
Источник: СтратКом ВСУ
Дословно: "Украинские хакеры сломали телевидение в Крыму".
Детали: Как следует из опубликованного видео, в эфире российского "Первого канала" транслировался фрагмент обращения президента Украины Владимира Зеленского.
"Пусть каждый из российских чиновников, захвативших себе драгоценную землю в Крыму, помнит – это не та земля, где им будет покой", – говорит на видео Зеленский.
В ролике также показан видеоряд с украинскими и крымскотатарскими флагами под песню Тины Кароль "Україна – це ти".
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