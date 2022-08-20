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Украинские хакеры взломали телевидение в Крыму - СтратКом ВСУ

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 20:34
Украинские хакеры взломали телевидение в Крыму - СтратКом ВСУ
скриншот видео

Украинские хакеры взломали телевидение в оккупированном Крыму, показав обращение президента Владимира Зеленского.

Источник: СтратКом ВСУ

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Дословно: "Украинские хакеры сломали телевидение в Крыму".

Детали: Как следует из опубликованного видео, в эфире российского "Первого канала" транслировался фрагмент обращения президента Украины Владимира Зеленского.

"Пусть каждый из российских чиновников, захвативших себе драгоценную землю в Крыму, помнит – это не та земля, где им будет покой", – говорит на видео Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

В ролике также показан видеоряд с украинскими и крымскотатарскими флагами под песню Тины Кароль "Україна – це ти".

Темы: КрымтелевидениехакерыЗеленский
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