Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС Австрії викликало "на килим" постпреда РФ за скандальний твіт про українців

"Європейська правда"Субота, 20 серпня 2022, 20:56
МЗС Австрії викликало на килим постпреда РФ за скандальний твіт про українців
Михайло Ульянов, фото: Известия

Міністерство закордонних справ Австрії відреагувало на твіт постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Міхаіла Улянова, через який МЗС України вимагає висилки російського дипломата.

Про це повідомляє "Європейська правда".

МЗС Австрії заявило, що обурене заявою росіянина, тому викликало Ульянова на розмову у неділю.

Реклама:

"Ми обурені людиноненависницькими заявами постпреда Росії та його спробами прив'язати те, що прив’язати неможливо. Ми за свободу слова. Але ми також маємо право зайняти тверду позицію проти таких підбурювальних заяв. Тому постпреда Росії Міхаіла Ульянова викликали в МЗС у неділю", - йдеться у повідомленні австрійського міністерства у Twitter.

МЗС України закликало Австрію вислати Улянова, який опублікував твіт, проінтерпретований багатьма як заклик ліквідувати українців.

Напередодні Ульянов написав пост в Twitter з таким текстом: "Жодної пощади українському населенню". Він опублікував пост, коментуючи подяку Сполученим Штатам від президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше Ульянов видалив свій пост та заявив, що його зміст неправильно зрозуміли.

"Я маю вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Я, звичайно, мав на увазі США з їхнім постачанням зброї та президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Справді, жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - написав російський представник.

У липні посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

Теми: АвстріяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Австрія
Австрійська страхова компанія Uniqa йде з російського ринку
Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: