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МЗС Австрії викликало "на килим" постпреда РФ за скандальний твіт про українців

"Європейська правда"Субота, 20 серпня 2022, 20:56
Михайло Ульянов, фото: Известия

Міністерство закордонних справ Австрії відреагувало на твіт постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Міхаіла Улянова, через який МЗС України вимагає висилки російського дипломата.

Про це повідомляє "Європейська правда".

МЗС Австрії заявило, що обурене заявою росіянина, тому викликало Ульянова на розмову у неділю.

"Ми обурені людиноненависницькими заявами постпреда Росії та його спробами прив'язати те, що прив’язати неможливо. Ми за свободу слова. Але ми також маємо право зайняти тверду позицію проти таких підбурювальних заяв. Тому постпреда Росії Міхаіла Ульянова викликали в МЗС у неділю", - йдеться у повідомленні австрійського міністерства у Twitter.

МЗС України закликало Австрію вислати Улянова, який опублікував твіт, проінтерпретований багатьма як заклик ліквідувати українців.

Напередодні Ульянов написав пост в Twitter з таким текстом: "Жодної пощади українському населенню". Він опублікував пост, коментуючи подяку Сполученим Штатам від президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги.

Пізніше Ульянов видалив свій пост та заявив, що його зміст неправильно зрозуміли.

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"Я маю вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Я, звичайно, мав на увазі США з їхнім постачанням зброї та президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Справді, жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - написав російський представник.

У липні посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

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Теми: АвстріяРосія
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