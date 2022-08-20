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МИД Австрии вызвал "на ковер" постпреда РФ за скандальный твит об украинцах

"Европейская правда"Суббота, 20 августа 2022, 20:56
Михаил Ульянов, фото: Известия

Министерство иностранных дел Австрии отреагировало на твит постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Улянова, из-за которого МИД Украины требует депортации российского дипломата.

Об этом сообщает "Европейская правда".

МИД Австрии заявил, что возмущен заявлением россиянина, поэтому вызвал Ульянова на разговор в воскресенье.

"Мы возмущены человеконенавистническими заявлениями постпреда России и его попытками привязать то, что привязать невозможно. Мы за свободу слова. Но мы также имеем право занять жесткую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпреда России Михаила Ульянова вызвали в МИД в воскресенье" , – говорится в сообщении австрийского министерства в Twitter.

МИД Украины призвал Австрию выслать Ульянова, который опубликовал твит, проинтерпретированный многими как призыв ликвидировать украинцев.

Накануне Ульянов написал пост в Twitter с таким текстом: "Никакой пощады украинскому населению". Он опубликовал пост, комментируя благодарность Соединенным Штатам от президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи.

Позже Ульянов удалил свой пост и заявил, что его содержание неправильно поняли.

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"Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Я, конечно, имел в виду США с их поставкой оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он исключает какие-либо мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны" к украинскому населению. Это то, что я сказал", - написал российский представитель.

В июле посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

В июле посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

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Темы: АвстрияРосcия
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